Kayseri\'de Moped-Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile mopedin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyesevler Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde, 27 BFY 259 plakalı moped ile 34 RB 3495 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza yapan otomobil de yol kenarında bulunan bir oto yıkamacıya çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ