Kayseri\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada N.K. (23) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede N.K.'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. N.K.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ