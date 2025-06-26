Kayseri\'de Müstehcen Fotoğraf Davası: 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de telefonla görüştüğü 18 yaşından küçük Suriye uyruklu A.K.'nın müstehcen fotoğrafları telefonunda bulunan sanığa mahkeme 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Kayseri'de telefonda arkadaşlık ettiği 18 yaşından küçük Suriye uyruklu A.K.'nın müstehcen fotoğrafları telefonundan çıkan 24 yaşındaki E.B., istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkı. Fotoğrafları zorla almadığını, tehdit ya da şantaj aracı olarak kullanmadığını belirten sanık beraatini istedi. Duruşmaya katılan A.K.'nın annesi H.K. tercüman aracılığı ile verdiği ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirtirken; A.K. ise sanığın kendisinden ısrarla fotoğrafını istediğini ve annesine göndereceğinden korktuğu için fotoğraf gönderdiğini belirtti.

İddia makamı sanığın müstehcen yayınlarda çocuğun kullanılması suçundan cezalandırılmasını isterken mahkeme heyeti sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmederek, yurt dışı yasağının devamına karar verdi. - KAYSERİ