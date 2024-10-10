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Kayseri'de Narko-Okul Uygulaması

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Kayseri polisinden okul çevresinde Narko-Okul uygulaması; 14 araç ve 33 şahıs sorgulandı.

10.10.2024 22:05
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Kayseri polisinden okul çevresinde 'Narko-Okul' uygulaması

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevresinde Narko-Okul uygulaması yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde bulunan Hacı Ali Karamercan Anadolu Lisesi çevresinde Narko-Okul uygulaması yapıldı. Okulun dağılma saatine kadar süren uygulamada ekipler, okul çevresinde bulunan araç ve şahısların sorgulamasını yaptı.

Ekipler tarafından yapılan uygulamada 14 araç ve 33 şahıs sorgulandı.

Kaynak: İHA

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