Kayseri'de Narko-Okul Uygulaması

Kayseri polisinden okul çevresinde 'Narko-Okul' uygulaması
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevresinde Narko-Okul uygulaması yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde bulunan Hacı Ali Karamercan Anadolu Lisesi çevresinde Narko-Okul uygulaması yapıldı. Okulun dağılma saatine kadar süren uygulamada ekipler, okul çevresinde bulunan araç ve şahısların sorgulamasını yaptı.
Ekipler tarafından yapılan uygulamada 14 araç ve 33 şahıs sorgulandı.
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