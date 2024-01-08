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Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hapis cezası bulunan ve aranan 7 kişi yakalandı. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.Ş. ile birlikte çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca aranan M.E. ve M.P. de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, emniyete götürülerek işlemler başlatıldı.

Kayseri\'de Narkotik Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı
08.01.2024 - 11:23,
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında hapis cezası bulunan ve aranan 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş. ile birlikte çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı. Ayrıca yine ekiplerce aranması bulunan M.E. ve M.P. de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, işlemler için emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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