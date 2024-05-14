Kayseri'de Öğretmeni Silahla Yaralayan Kadın Hakim Karşısına Çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de Öğretmeni Silahla Yaralayan Kadın Hakim Karşısına Çıktı

Kayseri\'de Öğretmeni Silahla Yaralayan Kadın Hakim Karşısına Çıktı

Kayseri'de bir sınıf öğretmenini silahla vurarak yaralayan kadın, hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık olan kadın, müştekinin kendisine şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

14.05.2024 20:46
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Kayseri'de sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmeni çalıştığı okulda silahla vurarak yaralayan kadın hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık olan 4 çocuk annesi Ş.A. (31), kucağında bebeğiyle katıldı. Müşteki K.Ç.K. duruşmada hazır bulunmazken, taraf avukatları da duruşmada yer aldı. Hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık savunmasında, müştekinin kendisinin kızının öğretmeni olduğunu ve 2,5 yıldır birlikte olduklarını ifade etti. Sanık Ş.A., müştekinin kendisine önceleri "Eşini boşa, evlenelim" dediğini iddia ederek, hamile olduğunu öğrendikten sonra bebeği aldırmamasını istediğini ancak bebeğin doğumundan sonra tavırlarının değiştiğini belirtti. Ayrıca, müştekinin kendisini tehdit ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu ve şiddet uyguladığını söyledi. Sanık, olay günü müştekinin görev yaptığı okula gittiğini ve müdür yardımcısının odasında kendisini darbetmeye kalkınca silahı kendisine doğrultmak isterken kaza ile ateş aldığını söyledi. Mağdur avukatı ise müvekkilinin sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki bir okulda 5 Şubat 2024 gerçekleşmişti. Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, saldırgan kadın ise olay yerinde gözaltına alınmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Hakim, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Öğretmeni Silahla Yaralayan Kadın Hakim Karşısına Çıktı - Son Dakika

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