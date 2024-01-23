 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de çocuk tarafından çıkarılan yangın sonucu oto lastik dükkanı zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de çocuk tarafından çıkarılan yangın sonucu oto lastik dükkanı zarar gördü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto lastik dükkanında çıkan yangının, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, yaşı küçük bir çocuğun yangını çıkardığı ve ardından söndürmeye çalıştığı anlaşıldı. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğun kimliğini tespit ederek yakaladı.

Kayseri\'de çocuk tarafından çıkarılan yangın sonucu oto lastik dükkanı zarar gördü
23.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:44
Abone Ol

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir oto lastik dükkanında çıkan yangının, yaşı küçük çocuk tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan oto lastik dükkanında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Önce yakmış, sonra söndürmeye çalışmış

Öte yandan çevredeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarınca yangının çıkış anı kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde yaşı küçük bir çocuğun iş yeri önüne gelerek yangın çıkardığı, alevleri gördükten sonra ise yangını söndürmeye çalıştığı anlar görülüyor. Olayın ardından çalışma başlatan Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince şüpheli çocuğun kimliği tespit edilerek yakalandı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de çocuk tarafından çıkarılan yangın sonucu oto lastik dükkanı zarar gördü - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52
Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
17:24 Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 20:48:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de çocuk tarafından çıkarılan yangın sonucu oto lastik dükkanı zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement