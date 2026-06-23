Kayseri\'de Oto Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evin otoparkında park halindeki otomobil alev aldı. Otomobil yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evde sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talatpaşa Mahallesi Ulubatlı Caddesi üzerinde bulunan A.B.'ye ait müstakil evin otoparkında park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin kısa süre çalışması sonucu otomobildeki yangın eve sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında tamamen yanan otomobil küle dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ