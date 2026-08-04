Kayseri\'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 24 Yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi mevkide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü refüje çarparak devrildikten sonra yolda bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin ilk müdahalesinde otobüste bulunan 24 yolcunun yaralandığı ve 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.