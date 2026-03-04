Kayseri'de Otobüs Yangını - Son Dakika
Kayseri'de Otobüs Yangını

Kayseri\'de Otobüs Yangını
04.03.2026 22:35
Melikgazi'de bir halk otobüsü alev aldı. Yolcu yoktu, facia önlendi. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde özel halk otobüsü motor kısmından alev alırken, otobüsün servis dışı olması facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, mesaisini biten E.E. yönetimindeki 38 AB 335 plakalı otobüs seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Halk otobüsünün servis dışı olması nedeniyle yolcu bulunmaması da büyük bir facianın önüne geçti. İncelemelerin ardından otobüs kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Otobüs Yangını - Son Dakika

