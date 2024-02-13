Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Kayseri\'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:17
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralanan bir kişi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre Erkilet Bulvarı üzerinde 38 HT 173 plakalı otomobil ile 06 BLE 927 Ford marka otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Sürücü sıkıştığı yerden çıkartılırken, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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