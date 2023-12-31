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Kayseri'de otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak parka savruldu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı
31.12.2023 - 15:22,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak parka savruldu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgutreis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde 38 AY 432 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak parka savruldu. Takla atan otomobilde yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekiplerce otomobilden çıkarılan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerince otomobilde çıka n yangın söndürülürken, incelemelerin tamamlanmasıyla otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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