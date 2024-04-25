Kayseri'de Otomobil Tramvay Yoluna Girdi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Otomobil Tramvay Yoluna Girdi: 2 Yaralı

Kayseri\'de Otomobil Tramvay Yoluna Girdi: 2 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna girerken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.04.2024 21:57
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna girerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde, Ş.İ. yönetimindeki 38 ZA 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücü Ş.İ ve annesi F.İ.'ye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerine bir süre ara verilirken, otomobilin kaldırılmasının ardından seferler yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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