Kayseri'nin Tomarza ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kayseri\'nin Tomarza ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir otoparkta park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.02.2024 13:18  Güncelleme: 13:19
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan bir otoparkta meydana gelen olayda, park halindeki 44 ADY 343 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Çalışmaların ardından otomobil çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri'nin Tomarza ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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