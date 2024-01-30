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Kayseri'de pazar yerinde meydana gelen silahlı kavgada, 1'i çocuk 2 kişiyi yaralayan sanığa ceza yağdı - Son Dakika
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Kayseri'de pazar yerinde meydana gelen silahlı kavgada, 1'i çocuk 2 kişiyi yaralayan sanığa ceza yağdı

Kayseri'de pazar yerinde 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yargılanan 3 sanığın duruşmasında, T.T. ve K.T. beraat ederken, A.T.'ye 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. A.T. ayrıca 'muhtemel kastla yaralama' suçundan 6 ay, 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' kanununa muhalefetten de 6 ay hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri\'de pazar yerinde meydana gelen silahlı kavgada, 1\'i çocuk 2 kişiyi yaralayan sanığa ceza yağdı
30.01.2024 - 13:30,
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Kayseri'de pazar yerinde meydana gelen silahlı kavgada, 1'i çocuk 2 kişiyi yaralayan sanığa ceza yağdı.

Kayseri'de pazar yerinde 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yargılanan 3 sanığın duruşmasına devam edildi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar; T.T. ve K.T. hakkında beraat kararı verildi. Sanık A.T. hakkında ise U.O.'ya yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl, İ.E.'ye yönelik 'muhtemel kastla yaralama' suçundan 6 ay, H.K.'ye yönelik 'muhtemel kastla yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay, 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' kanununa muhalefetten de 6 ay hapis ve 20 bin TL para cezası verildi.

Olay

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda kurulan pazarda 8 Ağustos 2023 tarihinde çıkan silahlı kavgada İ.E. (12) ve H.K. (22) tabanca ile vurularak yaralanmış, olayla ilgili T.T., K.T. ve A.T. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kayseri, Yargı, Olay, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de pazar yerinde meydana gelen silahlı kavgada, 1'i çocuk 2 kişiyi yaralayan sanığa ceza yağdı - Son Dakika


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