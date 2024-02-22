Kayseri'de PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyon: 2 gözaltı

Kayseri\'de PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyon: 2 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen terör operasyonunda, PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

22.02.2024 18:33  Güncelleme: 18:34
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/ YPG silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda örgütte faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheliden biri, Kocasinan ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheli ile aynı adreste ikamet eden yabancı uyruklu 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika
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