Kayseri'de polis parktaki bıçaklı kavgaya gitti, şüpheliler eşyalarını bırakıp kaçtı - Son Dakika
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Kayseri'de polis parktaki bıçaklı kavgaya gitti, şüpheliler eşyalarını bırakıp kaçtı

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Kayseri\'de polis parktaki bıçaklı kavgaya gitti, şüpheliler eşyalarını bırakıp kaçtı
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Kayseri Melikgazi'deki parkta bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis, şüphelilerin eşyalarını bırakıp kaçtığını belirledi. Çimlerde mont, cep telefonu ve sırt çantası bulunurken eşyalar muhafaza altına alındı, polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçaklı kavga ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine giderken, şüphelilerin eşyalarını bırakarak kaçtıkları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi 422. Sokak üzerinde bulunan parkta bıçaklı kavga olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Kavgaya karışan şahıslar polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçarken, ekipler park içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. İnceleme yapan ekipler, çimlerin üzerinde mont, cep telefonu, sırt çantası gibi eşyalar buldu. Bulunan eşyalar muhafaza altına alınırken, polis ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de polis parktaki bıçaklı kavgaya gitti, şüpheliler eşyalarını bırakıp kaçtı - Son Dakika
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