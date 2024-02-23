Kayseri'de PYD/YPG Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 1 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de PYD/YPG Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 1 Kişi Yakalandı

Kayseri\'de PYD/YPG Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 1 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik Kocasinan İlçesinde bir yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şahıs, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

23.02.2024 12:26  Güncelleme: 12:27
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca PYD/ YPG silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne yönelik Kocasinan İlçesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Suriye uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs; sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslimedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri'de PYD/YPG Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 1 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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