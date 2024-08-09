Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda meydana gelen kaza duruşması başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda meydana gelen kaza duruşması başladı

Kayseri\'de Ramazan Bayramı\'nda meydana gelen kaza duruşması başladı

Kayseri'de Ramazan Bayramı'nın ilk günü meydana gelen ve 3 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı. Duruşma Kayseri Adliyesi'nde görüldü. Sanık ve kazada yaralananların ifadeleri alındı. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

09.08.2024 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Ramazan Bayramı'nın ilk günü meydana gelen ve 3 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Duruşma; Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık E.T. mahkemede verdiği ifadede; "Araçla geçerken karşıdan gelen araca yol vermek için manevra yaptım. Babaannesini araçların arasından fark ettim ama çocuğu görmedim. Üzgünüm, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi. Aynı kazada yaralanan Babaanne F.G. ise ifadesinde; "Mezarlık çıkışında kaldırımda direk olduğu için yola indim. Araç çok hızlıydı, önce bana çarptı sonra torunum birkaç metre ileriye savruldu. O günden beri uyuyamıyoruz. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden G.D.'nin annesi ise duruşmada verdiği ifadede, "Odasına giremiyorum, büyük bir acı yaşıyorum. İlaçlarla ayakta duruyorum. Şikayetçiyim" derken babası ise; "Oğlumun ölümüne neden olan kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

10 Nisan'da Asri Mezarlık önünde meydana gelen kazada E.T. yönetimindeki hafif ticari araç, mezarlık ziyaretinden dönen G.D. ve babaannesi F.G.'ye çarptı. G.D. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken E.T. ise olayın ardından polise teslim oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Adliyesi, Ramazan Bayramı, kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda meydana gelen kaza duruşması başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:43 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:01:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda meydana gelen kaza duruşması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement