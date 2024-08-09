Kayseri\'de Ramazan Bayramı\'nda meydana gelen kaza duruşması başladı

3.Sayfa

Kayseri'de Ramazan Bayramı'nın ilk günü meydana gelen ve 3 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Duruşma; Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık E.T. mahkemede verdiği ifadede; "Araçla geçerken karşıdan gelen araca yol vermek için manevra yaptım. Babaannesini araçların arasından fark ettim ama çocuğu görmedim. Üzgünüm, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi. Aynı kazada yaralanan Babaanne F.G. ise ifadesinde; "Mezarlık çıkışında kaldırımda direk olduğu için yola indim. Araç çok hızlıydı, önce bana çarptı sonra torunum birkaç metre ileriye savruldu. O günden beri uyuyamıyoruz. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden G.D.'nin annesi ise duruşmada verdiği ifadede, "Odasına giremiyorum, büyük bir acı yaşıyorum. İlaçlarla ayakta duruyorum. Şikayetçiyim" derken babası ise; "Oğlumun ölümüne neden olan kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

10 Nisan'da Asri Mezarlık önünde meydana gelen kazada E.T. yönetimindeki hafif ticari araç, mezarlık ziyaretinden dönen G.D. ve babaannesi F.G.'ye çarptı. G.D. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken E.T. ise olayın ardından polise teslim oldu. - KAYSERİ