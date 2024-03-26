Kayseri\'de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından uzun süreli yapılan çalışmalar sonucunda sahte polis kimliği kullanan, parada sahtecilik, hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak aranan bir şahıs yakalandı.
Şahsın ikametinde yapılan aramalarda bulunan 1 adet sahte polis kimliği ve 22 adet fişeğe ekipler tarafından el konulurken, şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet yoldan çıkarak yeşil alan üzerine devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara karayolu OSB köprülü kavşağında saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Kamyonetin sürücüsü Muzaffer D. ve yanındaki yolcu Selahattin D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda, B.G. ve E.B. isimli şahıslardan 66 gram ağırlığında 62 meşe metamfetamin maddesi ve bir hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Kavga, Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı'nda çıktı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde hayatını kaybeden Emirhan Erdönmez'in ablası Ayşen Erdönmez, tesisin ihmalleri ve sorumluların aldığı önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.
Kayseri'de çeşitli suçlardan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, sahte polis kimliği kullanarak yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin üzerinde sahte polis kimliği ve 22 mermi bulundu. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen asayiş operasyonlarında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Van istikametine giden yakıt yüklü bir tırın kardan dolayı kayganlaşan yolda yoldan çıkması sonucu meydana gelen kaza, maddi hasarla atlatıldı. Tırın şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, tartıştığı market müdürünü bıçakla bacağından yaraladı. Olayın ardından yaralanan müdür hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 18 yaşındaki bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yön levhasına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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