Kayseri\'de seyir halindeki araç alev aldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre seyir halinde olan hafif ticari araç ön kısmından alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazalarla ilgili güncel verileri paylaşarak trafik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan T13 tünelinde bir LPG'li araç yanmaya başladı. Olay sonucunda kara yolu trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. Yaşanan panik ve korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kozan Hükümet Konağında tören düzenlendi.
Mardin'in Midyat ilçesinde, Türk polis teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Midyat Kaymakamlık bahçesinde yapılan törene, İlçe Emniyet Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı, vatandaşlar ve polis memurları katıldı. Tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, konuşmalar ve saygı duruşu ile sona erdi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin yoldaki çukura çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilen sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Kızıltepe'nin kırsal Akdoğan ve Taşlıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeyken fenalaşan bir sürücü, aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, maalesef hayatını kaybetti. Olayın kalp krizi sonucu gerçekleştiği düşünülüyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Efeler ve Nazilli ilçelerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler havadan da desteklendi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılarak sürücülerin alkollü araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları sağlandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Ramazan Bayramı'nda da çocuklarının yolunu gözlüyor. Evlat mücadelesi bin 682'nci gününde devam ediyor. Aileler, çocuklarının fotoğrafına bakarak hasret gideriyor. Bir baba, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulunurken, bir anne ise çocuğunun hayallerinin çalındığını söyledi.
Mersin'in Silifke ilçesinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. kuruluş yıldönümü kutlandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan bir evin mutfağındaki aspiratörün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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