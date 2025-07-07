Kayseri\'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi üzerindeki bahçeli evde meydana gelen olayda iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.O., tüfekle M.G., D.O. ve Ö.A.'ya ateş açtı. 3 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ