Kayseri\'de Şok Uygulamalar: 4.798 Kişi Sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda 4 bin 798 kişi sorgulandı, aranan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince il genelinde asayiş olaylarının önlenmesi, çalıntı motosikletlerin yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motosikletli şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde yapılan 68 şok uygulamada 4 bin 798 kişi, 778 motosiklet ve kuryenin sorgusu yapıldı. Kontrollerde 3 aranan şahıs yakalandı, 13 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 5 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken 1 adet hurda kayıtlı motosiklet trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ