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Kayseri'de Suç Örgütüne Operasyon

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Kayseri'de düzenlenen operasyonda 17 kişi adliyeye sevk edildi, suç örgütü ele geçirildi.

16.01.2025 16:03
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Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişi adliyede

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını E.Ç.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Hücre-6" operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 19 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçlarından savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldı. Yapılan aramalarda ise, 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri\'de Suç Örgütüne Operasyon
Kaynak: İHA

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