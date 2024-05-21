Kayseri\'de sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda; N.Ö.(6) sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ