Kayseri\'de Tabancayla Yaralanma Olayı

3.Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Kaşaltı Sokak'ta S.O. (60), tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.O., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ