Kayseri'de Taciz Olayı Sonrası Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle 2 Kişi Antalya'da Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kayseri'de Taciz Olayı Sonrası Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle 2 Kişi Antalya'da Gözaltına Alındı

Kayseri'de yaşanan bir taciz olayı sonrasında sosyal medya uygulamalarında paylaşımlarda bulunan 2 kişi, Antalya'da gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalarla resen soruşturma başlatıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

02.07.2024 09:40
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Kayseri'de yaşı küçük mağdura yönelik, bir şahıs tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen taciz olayı sonrasında yaşanan olaylar kapsamında sosyal medya uygulamalarında paylaşımlarda bulunan 2 kişi Antalya'da gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınan yapılan yazılı açıklamada, 2 şüpheli hakkında "Suç İşlemek İçin Alenen Tahrikte Bulunma, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme, Halkı Kanunlara Uymamaya Alenen Tahrik Etme" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı, şüpheliler M.T. ve D.A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Taciz Olayı Sonrası Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle 2 Kişi Antalya'da Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Taciz Olayı Sonrası Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle 2 Kişi Antalya'da Gözaltına Alındı - Son Dakika
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