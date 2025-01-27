Takla atan otomobil boş araziye uçtu: 4 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak boş araziye uçtu. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 YT 697 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak boş araziye uçtu. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Takla Atan Araç 4 Yaralı - Son Dakika
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