Kayseri\'de takla atan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde takla atarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 38 AGP 017 plakalı otomobil, Elbaşı - Bünyan istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobilde bulunan A.D. ve Ü.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.