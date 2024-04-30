Kayseri\'de Terör Propagandası Yapan Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü propagandası yapma suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hkkında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan H.T. (40) yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ