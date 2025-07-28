Kayseri\'de Trafik Denetimlerinde 403 Araç Ceza Aldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli maddelerden toplam 403 araca ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 25-27 Temmuz tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 43 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 117 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 42 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 91 araç/sürücüye cep telefonu, 7 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 2 araç/sürücüye drift yapmak, 89 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 2 araç/sürücüye ışık donanımı, 10 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygylandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ