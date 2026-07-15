Kayseri\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında hafif ticari araç yan yattı, kazada 3 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ağır hasar alan aracının çekilmemesini ve düzeltildikten sonra araçla yolda devam etmek istedi. Yan yatan aracın içerisine giren sürücü araçtan yaklaşık 1 saat eşya toplayarak, ekiplere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 824. Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, M.A. yönetimindeki 06 YIJ 58 plakalı hafif ticari araç ile S.K. yönetimindeki 38 ANA 969 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarken, park halindeki bir servise de zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.A., annesi P.A. ve babası H.İ.A. yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılırken, P.A. ve H.İ.A. ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü M.A. olay yerinde ayakta tedavi edildi. Öte yandan, kaza sonrası aracının başından bir saniye ayrılmayan M.A. yan yatan aracın içerisine girerek, eşyalarını toplamaya başladı. Çekici gelene kadar aracının çektirmemek için ekiplere direnen M.A. çekicinin aracı düzeltmesinin ardından aracın çalıştırmak istedi. Aracın çalışmamasının ardından M.A. yaklaşık 1 saat daha araçtaki eşyalarını toplayarak, ekiplere zor anlar yaşattı. Araçtaki eşyalarını çok sayıda poşete dolduran M.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, poşetlerini de polis aracına yükleyerek, yanından ayırmadı. Çalışmaların ardından otomobil ve hafif ticari araç çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ