Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Bebek Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Bebek Yaralandı

Kayseri\'de Trafik Kazası: Bir Bebek Yaralandı
16.06.2026 02:34
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Kayseri Kocasinan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bir araca çarparak refüje girdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, önündeki otomobile arkadan çarpıp refüje girdi. Kazada 3 yaşındaki bir bebek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye başlı Osmangazi Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, Y.İ.D. yönetimindeki 38 AGK 759 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen 06 EHV 659 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 AGK 759 plakalı otomobile refüje girdi. Kaza sonrası otomobilde yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise 06 EHV 659 plakalı otomobilde bulunan 3 yaşındaki bebek M.A.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kocasinan, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Trafik, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Bebek Yaralandı - Son Dakika

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