Kayseri'de trafik kazası sonucu öldüğü sanılan kişi cinayete kurban gitmiş - Son Dakika
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Kayseri'de trafik kazası sonucu öldüğü sanılan kişi cinayete kurban gitmiş

Geçtiğimiz yıl Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybettiği düşünülen Eyüp Arslantürk'ün aslında öldürüldüğü tespit edildi. Açılan davada tutuklu ve tutuksuz 6 sanık yargılanıyor. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

16.07.2024 16:34
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Kayseri'de geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybettiği sanılan Eyüp Arslantürk'ün öldürüldüğünün tespit edilmesi sonrası açılan davada, 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuklu sanıklardan soyadlarını değiştiren iki kardeş B.E. ve K.S.Y. ile F.P. ve B.G, tutuksuz yargılanan kardeşlerin annesi M.T. ve babası A.T. katıldı. Duruşmada ayrıca maktul Arslantürk'ün ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşma savcısı, mütalaasını yineleyerek tutuklu 4 sanığın 'ölümle sonuçlanmış kasten yaralama', 'hürriyetten yoksun kılma' ve 'nitelikli mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Tutuksuz 2 sanığın ise beraat etmesi talep edildi.

Bilirkişi raporu bekleniyor

Mahkeme başkanı; sanıkların telefon kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun beklendiğini belirtti. Tutuklu sanıklar ise savunmalarında; olay günü maktulü sadece uyarmak amacıyla evinden aldıklarını, zarar verme ya da öldürme niyetlerinin olmadığını iddia ederek 7 aydır tutuklu bulunduklarını ve tahliye edilmelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Hacılar ilçesi Erenler Caddesi'nde 12 Ekim 2023'te meydana gelen olayda; 50 SF 514 plakalı otomobille geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği zannedilen Eyüp Aslantürk'ün (57) ölümüyle ilgili şüphe üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 5 ay süren detaylı soruşturma sonucu 4'ü tutuklu 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G'nin 'tasarlayarak öldürme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye azmettirme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye azmettirme' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. için de 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye yardım etme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye yardım etme' suçlarından ceza talep edilen iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de trafik kazası sonucu öldüğü sanılan kişi cinayete kurban gitmiş - Son Dakika

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