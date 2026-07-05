Kayseri'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralı

Kayseri\'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralı
05.07.2026 05:58
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Melikgazi'de kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparken, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Davud El-Kayseri Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, M.K. yönetimindeki 38 APS 855 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından M.K.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika

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