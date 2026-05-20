Kayseri'de Turizm Acentasına Silahlı Saldırı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir turizm acentasına tabancayla kurşun yağdıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şansın silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir turizm acentesine kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tabancayla ateş açıldı. 11 kurşunun 7'si acentenin camına isabet ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ekiplerin olay sonrası kaçan şahsı yakalamak için başlattığı çalışma kısa sürede sonuç verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından ortak yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda olayı M.K.'nın (49) gerçekleştirdiği tespit edildi. M.K. düzenlenen operasyonda tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. M.K. hakkında işlem başlatıldı.

Öte yandan, M.K.'nın acentanın önüne gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - KAYSERİ