Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 26 Operasyonda 58 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 26 Operasyonda 58 Şahıs Yakalandı

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonları: 26 Operasyonda 58 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir hafta içinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara 26 operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda toplam 58 şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldı. Tutuklanan şahısların sayısı ise 19 oldu. Operasyonlarda 465,50 gram narkotik madde, uyuşturucu ve uyarıcı haplar, tabanca, tüfek, fişek, hassas terazi ve 22 bin TL ele geçirildi.

20.05.2024 08:58
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara bir haftada 26 operasyon yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Mayıs - 19 Mayıs tarihleri arasında yapılan 26 operasyon sonucunda toplam 58 şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem yapılırken, şahıslardan 19'u adli makamlar tarafından tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda 465,50 gram narkotik madde, uyuşturucu ve uyarıcı hapların yanı sıra 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 24 adet fişek, 2 adet hassas terazi ve işlenen suçta elde edilen 22 bin TL ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Operasyon, Narkotik, Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 26 Operasyonda 58 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 26 Operasyonda 58 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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