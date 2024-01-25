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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sigara kağıdına sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta ve şahıslarda yapılan aramada, toplamda 10 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
25.01.2024 - 15:37,
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; sigara kağıdına sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; şüpheli bir araç durduruldu. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada şüpheli B.Ş.'nin üzerinde sigara kağıdına sarılı vaziyette içime hazır 4 gram, aracın yolcu kısmında paspas altında ise 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. G.Ş.; 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Yahyalı, Kayseri, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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