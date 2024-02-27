Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı, 1 Kilodan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı, 1 Kilodan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı, 1 Kilodan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı ve yapılan aramada 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

27.02.2024 09:36
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Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 1 kişi gözaltına alınırken şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı, 1 Kilodan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı, 1 Kilodan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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