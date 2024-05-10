Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Kayseri\'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı belirlenen operasyonda 10 kişi yakalandı. Yahyalı ve Develi ilçelerinde gerçekleştirilen Narkogüç Operasyonu'nda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.05.2024 09:07
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı belirlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde operasyon başlatıldı. Yahyalı ve Develi ilçelerinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçunu işlediği tespit edilen ve torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik icra edilen Narkogüç Operasyonu'nda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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