Kayseri'de 12 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de 12 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı

Kayseri\'de 12 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 12 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 29 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı mücadele devam edeceği bildirildi.

18.03.2024 09:47  Güncelleme: 09:57
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 12 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar düzenlendi. Çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturuu madde ele geçirilirken, 29 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 12 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 12 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı - Son Dakika

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