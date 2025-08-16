Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
16.08.2025 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1.8 kg uyuşturucu, nakit para ve suç malzemesi ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 1 kilo 800 gram uyuşturucu madde, çok sayıda suç malzemesi ve 241 bin TL nakit para ele geçirilirken, 7 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından batı illerinden Kayseri'ye ve doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen şebeke üyelerine yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisi ve hassas burunlu köpeklerin de katıldığı operasyonlarda hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. (44) ile P.K. (44), İ.A. (40), İ.Ö. (35), A.S. (31), M.Y. (42) ve E.Y. (32) yakalandı. Operasyonda ekipler tarafından polis köpeği eşliğinde yapılan aramalarda; 1 kilo 895,34 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suça konu 241 bin TL nakit para, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan şahıslardan; G.E., M.Y., P.K. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.S., İ.Ö. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, kayseri, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı
Zehir tacirinin savunması “pes“ dedirtti: Ucuza bulunca altınlarımı bozdurup aldım Zehir tacirinin savunması "pes" dedirtti: Ucuza bulunca altınlarımı bozdurup aldım
Umudunu kesmişti Kayıp cüzdan, 11 yıl sonra hiç akla gelmeyecek yerde bulundu Umudunu kesmişti! Kayıp cüzdan, 11 yıl sonra hiç akla gelmeyecek yerde bulundu
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

07:27
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
05:09
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 09:56:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.