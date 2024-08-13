Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

13.08.2024 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalarda; M.Ş., G.B., A.D., S.A.B., Y.Ş., S.D., Ş.P., M.A.K. ve C.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst, araç ve adreslerinde yapılan aramalarda; 9 parça halinde 109,20 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, 2 şahsa "uyuşturucu madde ticareti yapmak", 6 şahsa ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
22:13 Saldırıyı canlı yayınladı İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı Saldırıyı canlı yayınladı! İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi AK Parti’den iddialara yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti'den iddialara yanıt
15:44 Volkan Demirel’den Mourinho’ya transfer önerisi Volkan Demirel'den Mourinho'ya transfer önerisi
15:35 Düğünde sinirlendiği çocuğunu yere vurdu Düğünde sinirlendiği çocuğunu yere vurdu
15:22 Baba ile oğul birbirine girdi Öfkeli evlat kahvaltı sofrasını kana buladı Baba ile oğul birbirine girdi! Öfkeli evlat kahvaltı sofrasını kana buladı
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 09:41:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement