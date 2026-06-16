Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı
16.06.2026 07:51
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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi, birçok kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sabahın ilk saatlerinde belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ve helikopter destekli operasyonda adreslerde arama yapılırken ele geçirilen materyallere el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in ilerleyen saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü'nde operasyonla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Helikopter, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı - Son Dakika

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