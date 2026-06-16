Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sabahın ilk saatlerinde belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ve helikopter destekli operasyonda adreslerde arama yapılırken ele geçirilen materyallere el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in ilerleyen saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü'nde operasyonla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi. - KAYSERİ