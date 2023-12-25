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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 2.7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 2.7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda 2.7 kilo uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 61 fişek ile 2 el telsizi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kayseri\'de uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 2.7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
25.12.2023 - 19:59,
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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 2.7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi suçüstü yakalanırken, 2.7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A., L.A. ve R.A.'nın kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına alırken, şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 2.7 kilo uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 61 fişek ile 2 el telsizi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
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Narkotik, Kayseri, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 2.7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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