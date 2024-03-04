Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılardan İdris Kartal hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise hayati tehlikesi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, çevre, doğa ve hayvanları koruma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 257 ilkokul öğrencisine eğitim semineri düzenledi. Eğitimde, çevreye atılan katı atıkların zararları, geri dönüşümün önemi, doğa dostu tüketim alışkanlığı gibi konular anlatıldı. Ayrıca, çevre ihlallerini bildirmek için kullanılan HAYDİ uygulaması tanıtıldı ve vatandaşların telefonlarına yüklendi.
İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılının ilk iki ayında terör örgütlerine karşı toplam 287 operasyon düzenlediğini ve bu operasyonlarda 795 kişinin yakalandığını açıkladı. Ayrıca, 205 kişinin tutuklandığı belirtildi.
Elazığ'ın merkeze bağlı Kürdemlik köyünde bir vatandaşın bahçesinde gördüğü 3 metre uzunluğundaki yılanla konuşması izleyenleri gülümsetti. Vatandaşın yılanla yaptığı konuşma anları cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da terörün güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından biri olduğunu belirterek, 2023 yılında terör örgütlerine karşı operasyon sayısının yüzde 5,5 arttığını ve 609 şahsın tutuklandığını açıkladı.
Kilis merkeze bağlı Duruca Köyü'nde yaşayan M.B.'ye ait 6 adet küçükbaş hayvan kayboldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu kaybolan hayvanlar eksiksiz şekilde bulunarak sahibine teslim edildi.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, 11 şüpheli şahsın üst, araç ve ikamet aramalarında 10 adet ruhsatsız tabanca, 116 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 8 adet kartuş, 92 adet sentetik ecza, 12 parça kokain ve bir miktar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Maltepe'de bir gencin arkadaşıyla kavga ettiği anların sosyal medyada paylaşılan videosunda görülen silahın çakmak olarak kullanılan bir oyuncak olduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, videonun gerçekliğini araştırmak için çalışma başlattı ve şüphelinin silahı gerçek değil, oyuncak olduğu ortaya çıktı. Mağdurun ailesi ise şikayetçi olmadı ve konuyla ilgili adli makamlara evrak gönderildi.
Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte içki üretip piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı. Evlerinde yapılan aramada binlerce litre sahte içki ele geçirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'i Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirdi. MİT, yerel ajanları aracılığıyla örgütün üst kademelerini hedef almaya devam ediyor. Operasyon sonucunda Silgir'in konumu tespit edilerek düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, Hindistanlı milyarder Anant Ambani'nin 1 milyon dolarlık lüks saatine hayran kaldı. Ambani ailesinin evinde gerçekleşen ön-düğün partisinde saat incelemesi yapan çift, saatin harika olduğunu belirtti. Zuckerberg ve eşi, Mukesh Ambani'nin oğlu için düzenlenen üç günlük kutlamalara seçkin konuklar arasında yer aldı.
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