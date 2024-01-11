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Kayseri'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir evde uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Operasyon sonucunda A.G. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Kayseri\'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu
11.01.2024 - 15:57,  Güncelleme: 16:03
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü'nce Kocasinan İlçesine bağlı Kaşköy Mahallesinde ikamet eden A.G.'nin (30) evine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada; 109,2 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet seri numarası silinmiş ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 2 adet şarjör, 23 adet tabanca fişeği, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili A.G. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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