Kayseri\'de Yabancı Gruplar Arasında Kavga: 1 Ölü, 5 Tutuklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonunda, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yabancı uyruklu iki grup arasında taraflar bir birlerine tüfek, bıçak pala ve sopalarla saldırmış; olayda tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan S.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken M.S. ise bıçaklanarak yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma ve eş zamanlı operasyonlar sonucunda şüpheliler A.S. (20), A.S. (23), M.H. (25), F.S. (22) ve M.S. (15) saklandıkları adreste yakalandı.

Şüpheliler; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ