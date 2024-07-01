Kayseri'de Yabancı Uyruklu Çocuğa Taciz Olayı: Yayın Yasağı Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Yabancı Uyruklu Çocuğa Taciz Olayı: Yayın Yasağı Getirildi

Kayseri\'de Yabancı Uyruklu Çocuğa Taciz Olayı: Yayın Yasağı Getirildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin, yabancı uyruklu çocuğu taciz etmesinin ardından Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce yayın yasağı getirildi. Tacizci şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından çıkan olaylarda kalabalık gruplar, yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerlerini ve ikametleri ateşe verdi. Şehirde çıkan yangınlara TOMA araçları ve itfaiye ekipleri müdahale etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise güvenlik önlemlerini artırdı.

01.07.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin, yabancı uyruklu çocuğu taciz etmesinin ardından Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce yayın yasağı getirildi.

Danişmentgazi Mahallesi'nde iddialara göre yabancı uyruklu bir kişi, yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahale etti.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini de artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken; Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce; mağdur ve ailelerinin toplum sağlığı ve ahlakını korumak ve yaşanan hadise sonrası toplumsal olayların önüne geçebilmek için yaşanan toplumsal olaylar ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte yayın yasağı getirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, İtfaiye, Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Yabancı Uyruklu Çocuğa Taciz Olayı: Yayın Yasağı Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:53:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yabancı Uyruklu Çocuğa Taciz Olayı: Yayın Yasağı Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement