Kayseri\'de Yağma Suçundan Aranan İki Kişi Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında yağma suçundan 13 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. (38) ve yine hakkında yağma suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. (30) yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ